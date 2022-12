Arte Bianca cerca un socio finanziario per crescere ancora

Materie prime per gelaterie e ristorazione

Da oltre 40 anni Arte Bianca distribuisce materie prime d’eccellenza per gelaterie, pasticcerie, fornerie e ristorazione, selezionando solo il meglio della produzione internazionale. Ora l’azionariato sta valutando, secondo quanto ricostruito da Merger Market, di aprire il capitale a un partner, probabilmente finanziario. Arte Bianca gestisce l’intera rete vendita attraverso sistemi interconnessi. Gestionale cassa NAV, gestionale e-commerce, magazzino digitale: dalla gestione completamente automatizzata degli ordini, allo stoccaggio e controllo su giacenze e approvvigionamenti, fino all’amministrazione real-time delle casse in negozio. La società è un punto di riferimento nel suo mercato per ampiezza di gamma e know-how nella gestione della logistica integrata.

Oltre 12.000 articoli suddivisi in secco, fresco, freschissimo e temperatura negativa, divengono più di un milione di unità veicolate l’anno con estrema cura della qualità dei prodotti. Sin dalla fondazione, la società bresciana ha lavorato alla creazione di un metodo e di un network di competenze che permettesse alti livelli di qualità nei prodotti e servizi offerti. Nel ‘90 c’è stato il trasferimento nel nuovo insediamento di via Serenissima a Brescia che ha dato inizio allo sviluppo dell’attività portando Arte Bianca ad essere un punto di riferimento per la distribuzione delle migliori materie prime internazionali. Sei anni dopo fondazione di Cast Alimenti, autorevole istituto di formazione e aggiornamento ed unica scuola in Italia ad offrire corsi specifici per tutti i mestieri del gusto, realtà internazionale per la formazione nel settore alimentare. Poi è avvenuta la commercializzazione si affianca la progettazione di laboratori professionali, l’installazione dei macchinari, il collaudo e l’assistenza post-vendita mediante unità di intervento mobile con personale tecnico proprio.

Tre numeri spiegano Arte Bianca: 12 mila è l’ampiezza di gamma e know-how nella gestione logistica integrata con oltre 12.000 articoli stagionali di materie prime per il settore food. 6000 mq è l’estensione del magazzino automatizzato che effettua oltre 300 spedizioni giornaliere, tracciabilità e consegna in 24/48 ore. 400 mq Nella struttura sono presenti 400 mq dedicati a celle di conservazione a temperatura positiva e negativa.