Boom delle e-bike in Italia, moto in frenata anche con gli incentivi

Il mercato delle e-bike

Per il terzo mese consecutivo il mercato dei veicoli a due ruote a trazione elettrica ha chiuso in negativo, registrando una flessione del 25,26%. Il calo è accentuato soprattutto se raffrontato al mese di marzo 2022, che segnava una performance del +65%. In affanno soprattutto il segmento degli scooter che ha perso a marzo il 27,88%. Sull’anno, i veicoli a zero emissioni segnano un calo del 16,97%, registrando la vendita di 2.808 mezzi.

Il risultato è che se volete acquistare un scooter elettrico rottamando quello che avete con motore termico il bonus messo a disposizione dal governo è ancora disponibile. Eppure non basta a far decollare le vendite. A pesare sul settore c’è la difficoltà di ricarica in città dei motorini elettrici, che hanno una percorrenza ancora abbastanza limitata che va dai 30,per i modelli con una batteria, ai 70 chilometri per quelli con due batterie. Per contro continua il successo delle bici elettriche, un mercato cresciuto, rispetto al 2019 del 72% (dati 2022).

Le bici tradizionali

Il tutto a discapito delle bici dette muscolari, ossia quelle senza pedalata assistita. Infatti, il 2022 si è chiuso con 1,7 milioni di due ruote vendute con una flessione del 10% sull’anno precedente, per effetto della riduzione del generoso bonus per l’acquisto delle bici che era stato concesso nel 2021. Ma se le bici muscolari sono calate del 15%, a 1,4 milioni di pezzi venduti, le vendite di e-bike sono cresciute del 14%.

E anche se il numero di pezzi venduti è molto più basso delle muscolari (337mila pezzi) il prezzo delle e-bike, decisamente più alto, ha permesso al settore di mettere a segno, secondo i dati di Confindustria Ancma, l’associazione del settore, una crescita del 18% del valore delle vendite. Infatti il volume d’affari realizzato da negozi specializzati (che rappresentano il 68% degli acquisti), dalla grande distribuzione e dalle vendite online ha raggiunto i 3,2 miliardi di euro, somma a cui contribuisce anche l’effetto dell’inflazione ma che rappresenta comunque un balzo del 52% rispetto al 2019, quando superava di poco i due miliardi.

Quanto vale il settore dell’e-bike

Le e-bike rappresentano oggi il 19% del totale del mercato delle due ruote, dominato da mountain bike (29%) e city-trekking (26%). In pratica quelle biciclette con pedalata assistita che permettono a tutti di fare lunghe gite anche su percorsi impegnativi in mezzo ai boschi e su strade in salita. Da segnalare anche il raddoppio, anche se con volumi ridotti (3mila pezzi) delle vendite delle cargo bike, mezzo per trasportare merci in città ma anche per la famiglia come seconda “auto”. Basta pensare che in Germania questo segmento arriva a 218mila pezzi venduti all’anno.

La performance industriale segue l’andamento del mercato: la produzione di ebike in Italia è salita del 10% con la crescita della domanda interna, mentre la produzione di bici muscolari è scesa del 18% a 2,4 milioni. La più importante manifestazione del settore delle e-bike è Bikeup, una fiera che si svolge a Bergamo da 9 anni e che ora organizza anche un altro evento a Torino, dal 5 al 7 maggio, al Parco del Valentino.