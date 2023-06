Assosomm: Michele Regina nuovo segretario generale

Michele Regina nuovo segretario generale di Assosomm

Cambi al vertice nel direttivo di Assosomm, l’Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro alla cui presidenza c’è Rosario Rasizza dal 2013. Michele Regina, già direttore generale dell’associazione. subentra a Francesco Salvaggio nel ruolo di segretario generale.

Socio di NexumStp dal 2019, Michele Regina è a capo del dipartimento lavoro del gruppo di consulenza aziendale. Ed è anche consulente del lavoro e relatore in ambiti ordinistici, aziendali e accademici, oltre che docente del master in Sviluppo, gestione e amministrazione risorse umane della Business school Alma Laboris di Roma.

La sua esperienza è maturata negli anni nel ruolo di manager in importanti aziende italiane labour intensive. In un percorso che lo ha visto dapprima operare come direttore del personale e, successivamente, come direttore generale e consigliere delegato. Michele Regina ha partecipato alla stesura dell’ultimo Ccnl vigente.

“Posizione strategica”

“Sono orgoglioso dell’incarico ottenuto in Assosomm per gli obiettivi dell’associazione e per ciò che rappresenta nel sistema economico italiano – commenta Michele Regina -. Una realtà che vuole favorire lo sviluppo del lavoro in somministrazione in Italia, in una congiuntura economica complessa dovuta alla pandemia. Credo che le agenzie per il lavoro avranno sempre più una posizione strategica nella ripartenza del nostro Paese. In questo contesto, auspico di contribuire in modo efficace al miglioramento delle politiche del lavoro e al dialogo con le istituzioni, grazie alla approfondita conoscenza di questo mondo e delle imprese”.

“È importante poi proseguire, in un quadro di consolidate e chiare relazioni sindacali, nella diffusione di una buona conoscenza dell’operato delle Agenzie per il Lavoro – ha detto ancora Regina, – in una logica di svincolo da stereotipi negativi che vede nelle agenzie soggetti portatori di precarietà. La vera sfida, al giorno d’oggi, è quella di lottare affinché ogni contratto di lavoro venga stipulato nei termini di legge e nel rispetto della contrattazione collettiva, ben lontani da forme di accordo spurie, quando non in nero”.

Salvaggio presidente emerito

Francesco Salvaggio resta comunque all’interno dell’Associazione nel suo nuovo ruolo di Presidente Emerito. Salvaggio continuerà a rappresentare la voce associativa presso gli Enti bilaterali Forma.Temp, Fondo di Solidarietà per i trattamenti di integrazione salariale ed Ebitemp.