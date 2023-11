I contatori intelligenti che fanno ridurre lo spreco d'acqua

Sono 13,5 milioni i contatori acqua che in Italia potranno essere sostituiti nei prossimi anni con versioni digitalizzate. Su un totale di 21 milioni di contatori installati in Italia solo 3,5 milioni sono infatti smart (il 17% circa), ovvero contatori intelligenti che permettono di ricavare dati precisi di consumo dell’acqua corrente. I dati emergono da un’analisi, finora inedita, del mercato italiano del Water Metering a cura dell’ufficio studi di MeteRSit, controllata del gruppo SIT operante nel Metering (contatori smart gas).

Quello del Water Metering è un settore in crescita, guidato dalla sostituzione dei contatori installati con apparecchi smart. Una sostituzione al momento non obbligatoria ma comunque necessaria, visto che circa il 40% degli sprechi d’acqua (il doppio della percentuale europea) è causato anche da una rete idrica obsoleta. Il PNRR gioca un ruolo centrale in questo ammodernamento, con 900 milioni di euro destinati a progetti di riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti.

Un passaggio importante visto il costo dell’acqua anche a livello condominiale. I contatori digitali infatti permettono di misurare in maniera accurata le utenze tramite un sistema che consente a un proprietario o a un amministratore di condominio di fatturare agli inquilini l’utilizzo individuale dell’acqua consumata. Qualcosa è già stato fatto. Infatti i dati elaborati da MeteRSIT rivelano che da agosto 2022 a settembre 2023 sono state effettuate 29 gare per l’assegnazione di 2,7 milioni di contatori acqua, per un valore totale di contratti assegnati di circa 250 milioni di euro.

Inoltre l’uso della tecnologia metrologica cosiddetta “ultrasonica” trasforma in smart contatori acqua meccanici, può da sola dimezzare la percentuale di spreco, aumentando al contempo la consapevolezza da parte del consumatore finale e permettendo agli operatori di individuare tempestivamente le perdite. Tra l’altro l’Italia utilizza tra il 30% e il 35% delle risorse idriche rinnovabili, a fronte dell’obiettivo europeo di efficienza che prevede di non estrarre più del 20% di quelle rinnovabili disponibili.