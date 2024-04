Maxi-investimento di Kering: compra un palazzo in via Montenapoleone per 1,3 miliardi

Maxi investimento immobiliare in Italia per il colosso francese Kering. Il gruppo internazionale del lusso che ha tra i propri brand Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Brioni e Pomellato, ha acquisito per 1,3 miliardi di euro la società proprietaria dello storico immobile di via Monte Napoleone 8, a Milano. Il venditore è Blackstone Property Partners Europe, divisione del gruppo americano specializzato nel settore immobiliare.

Situato in uno degli incroci più importanti del Quadrilatero della Moda, il palazzo settecentesco si sviluppa su cinque piani, per un totale di 11.800 metri quadrati di superficie lorda. L’immobile comprende più di 5.000 metri quadrati di superficie commerciale, una delle più ampie di via Monte Napoleone. Gli affittuari sono oggi Saint Laurent, Prada e la storica pasticceria Cova.

La plusvalenza di Blackstone

Blackstone ha realizzato una importante plusvalenza sull’operazione. Il gruppo Usa aveva acquistato nel 2021 un portafoglio di numerosi edifici storici di Milano gestiti da Reale compagnia. Oltre al palazzo di via Montenapoleone 8, venduto a Kering, nel portafoglio figuravano immobili che ospitano vari negozi di marchi del lusso e l’edificio del Bar Magenta. L’operazione, secondo quanto reso noto, si era chiusa per una cifra intorno a 1,1 miliardi di euro.

“L’investimento si inquadra all’interno della strategia immobiliare selettiva di Kering, che intende assicurarsi posizioni altamente prestigiose e ambite per le sue maison”, si legge in una nota.

Kering continua a privilegiare una gestione proattiva del proprio portafoglio immobiliare, con l’obiettivo di breve-medio termine di mantenere una quota di partecipazione all’interno delle sue principali proprietà, al fianco di co-investitori presenti attraverso specifici veicoli di investimento.