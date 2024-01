Cnh Industrial, addio alla Borsa di Milano. Resta a New York

CNH Industrial ha completato la delisting volontario delle sue azioni da Euronext Milano. Le azioni di CNH sono ora quotate esclusivamente alla Borsa di New York, al NYSE. “La quotazione unica al NYSE è l’ultimo passo nel nostro percorso di semplificazione in corso, che ha subito un’accelerazione nel 2022 quando siamo diventati un’azienda pura nel settore delle macchine per l’agricoltura e le costruzioni”, ha ricordato l’Amministratore delegato Scott Wine, che aggiunge “considerando questa delisting e altre iniziative messe in atto negli ultimi due anni, CNH è fondamentalmente un’azienda diversa: più focalizzata sul cliente, più efficiente e più redditizia. Con queste fondamenta rinnovate, siamo entusiasti del nostro futuro”.

Come annunciato il 2 febbraio 2023, la decisione di CNH di delisting è stata presa a seguito di un’attenta revisione dei relativi volumi di scambi sulle due borse nonché dei costi e delle risorse amministrative necessarie per mantenere la quotazione su Euronext Milano. La maggior parte delle negoziazioni azionarie di CNH si è progressivamente spostata al NYSE, indicando che il profilo commerciale e la base di investitori della Società si adattano meglio a un’unica quotazione negli Stati Uniti. Concentrare le negoziazioni in un unico mercato dovrebbe consentire una maggiore liquidità e focalizzazione sugli investitori, semplificando ulteriormente il profilo aziendale e i requisiti di conformità. Goldman Sachs & Co. LLC agisce in qualità di advisor finanziario di CNH. (Teleborsa)