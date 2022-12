Il futuro numero uno di Pirelli si dà all'agricoltura con le spremute di olive di qualità

L’operazione con l’azienda agricola Ione Zobbi

Spremuta di olive di qualità per il futuro amministratore delegato di Pirelli. La Gb& Co di Giorgio Luca Bruno, che dalla prossima primavera sarà chief executive officer del gruppo degli pneumatici succedendo a Marco Tronchetti Provera che resterà vicepresidente esecutivo, è infatti entrata con il 12,8% nella Azienda Agricola Ione Zobbi di Canino (Viterbo), produttrice di olio, diventandone il terzo azionista dopo il 43,3% di proprietà della G. Strategy di Paolo Borzatta e il 19,5% di Cosimo De Metrio. L’ingresso di Bruno è avvenuto nell’ambito di un aumento di capitale lanciato a giugno scorso da un’assemblea straordinaria dell’azienda svoltasi a Milano davanti al notaio Giovanni De Marchi e presieduta dallo stesso Borzatta. La ricapitalizzazione chiusa da pochi giorni era per un milione di euro complessivo, costituita da un aumento a pagamento nominale di 114mila euro da 119mila a 233mila euro con un sovrapprezzo complessivo di 736mila euro. Accanto alla Gb&Co hanno fatto il loro debutto a libro soci anche Stefano Sala e Athena Ventures, ciascuno col 4,2%. Quest’ultima società, la cui proprietà è schermata da una fiduciaria, detiene il 6% di Caam1 (emanazione della Camfin a monte di Pirelli), ma è riconducibile a Angelos Papadimitriou, già a.d. della stessa Pirelli.

Gli altri soci: da Borzatta a Balsi

Gli altri soci dell’azienda agricola ciascuno col 3,9% sono lo stesso Borzatta direttamente, Clara Zobbi, Giancarlo Brachetti e Francesco Balsi. Borzatta, con un lungo curriculum nella consulenza aziendale e oggi fra l’altro consigliere d’amministrazione del noto think-tank The European House Ambrosetti ha fondato l’azienda agricola con la compagna Ione Zobbi che dal 2009 da sei oliveti produce undici oli “cru”. Bruno, laureato in Bocconi nel 1985, l’anno dopo entrò nel Gruppo Ifil e nel 1991 arrivò nel Gruppo Camfin dove svolse l’intero suo percorso come responsabile finanza e controllo fino a diventarne direttore generale nel 1998 e dieci anni dopo amministratore Delegato. Nello stesso anno è diventato amministratore delegato di Pirelli Ambiente, sub holding di Pirelli attiva in tutto il settore delle energie rinnovabili e attività collegate. All’interno del Gruppo Pirelli ha ricoperto diversi incarichi nell’ambito della responsabilità dell’area corporate development (Pirelli & C. EcoTechnology, PZero). Componente del consiglio di amministrazione di Pirelli & C. fino al 2020 e nuovamente da giugno 2021 con l’incarico di deputy-ceo.