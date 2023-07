AATech debutta su Euronext Growth Milan, 12° ammissione del 2023

(Teleborsa) – AATech, venture tech builder italiano che opera nei settori fintech ed energy transition, è sbarcata oggi su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. In fase di collocamento, AATech ha raccolto 1,6 milioni di euro, ottenendo una capitalizzazione di circa 4,7 milioni di euro.

AATech rappresenta la dodicesima ammissione da inizio anno su EGM e la ventinovesima quotazione del 2023 su Euronext, portando a 193 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan.



“La quotazione di AATech è un bellissimo risultato, non solo per il nostro gruppo ma per tutto l’ecosistema dell’innovazione italiana in ambito fintech e transizione energetica – ha commentato Alessandro Andreozzi, presidente e ceo di AATech – Gli investitori, credono nel nostro progetto e nel nostro modello di business, fondato sulla tecnologia e sulla spinta verso la sostenibilità. Crediamo, infine, che sul risultato abbia influito la fiducia nella competenza della nostra squadra, fatta di professionisti con una lunga esperienza sul campo in Italia e all’estero”.

“La quotazione su Euronext Growth Milan per AATech è l’inizio di un percorso di crescita volto a consolidare il nostro gruppo nel ruolo di protagonista a livello nazionale – ha aggiunto – continueremo a investire nella nostra piattaforma e nella qualità della nostra offerta, per soddisfare una clientela sempre più esigente, che sarà la prima a trarne vantaggio. Siamo pronti a cavalcare l’onda delle tecnologie del futuro e puntiamo a farlo anche attraverso acquisizioni mirate di partner tecnologici”.