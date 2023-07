Investcorp investe 100 milioni per conquistare SEC Newgate

Investcorp, una delle principali società di investimenti alternativi a livello globale, ha firmato un accordo definitivo per investire circa 100 milioni di dollari per una partecipazione di maggioranza in SEC Newgate, gruppo italiano di comunicazione strategica e advocacy, che viene valutato oltre 250 milioni di dollari. Three Hills Capital Partners e gli altri azionisti di SEC Newgate conserveranno la totalità delle loro partecipazioni azionarie come parte della transazione.

SEC Newgate, con sede centrale a Milano, opera a livello globale tramite un team formato da circa 1.200 professionisti, ha 50 uffici situati in 22 paesi in tutto il mondo e fornisce consulenza a oltre 1.500 aziende.

L’investimento di Investcorp permetterà a SEC Newgate di accelerare la sua strategia di sviluppo, con particolare attenzione all’espansione nelle regioni EMEA e APAC, attraverso crescita organica e M&A, si legge in una nota. Dal momento del delisting dalla Borsa di Londra, avvenuto nel marzo 2022, e all’ingresso di Three Hills Capital Partners come azionista di minoranza, SEC Newgate è cresciuta rapidamente e si è espansa negli Stati Uniti e in America centrale e meridionale.

Un passo in avanti nella trasformazione dell’azienda

“Siamo ben lieti di collaborare con Investcorp in questo prossimo capitolo di crescita, data la loro significativa esperienza nel sostenere aziende di servizi professionali impegnate in processi di crescita e di espansione a livello internazionale” ha commentato Fiorenzo Tagliabue, che rimarrà CEO di SEC Newgate. “L’investimento di Investcorp accelererà la nostra trasformazione e alimenterà la nostra strategia di sviluppo per raggiungere la leadership a livello globale nel campo della comunicazione corporate e del public affairs. Vorrei ringraziare Three Hills Capital Partners per il loro supporto al nostro delisting avvenuto poco più di un anno fa e il continuo impegno per sostenere il nostro business”.

L’investimento in SEC Newgate segue precedenti investimenti di successo di Investcorp in altre società con sede in Italia, come Gucci, Riva e Dainese. L’attuale portafoglio di Investcorp di società con sede in Italia comprende CloudCare, Vivaticket, Corneliani e HWG / Sababa Security.

La transazione dovrebbe concludersi tra il terzo e il quarto trimestre del 2023. Nicola Ferraris, partner di Investcorp, entrerà a far parte del consiglio di amministrazione di SEC Newgate.

(Teleborsa)