Banca AideXa, Nicastro: "Obiettivo: dare risposte semplici alle Pmi"

Banca AideXa punta tutto sulle pmi

La fintech e banca orientata alle piccole e micro imprese ha raggiunto 6.000 clienti ed oltre 300 milioni di euro erogati: i risultati 2022 descrivono una banca vicina alle imprese ed in decisa crescita. Ne ha parlato Roberto Nicastro, Presidente e CoFounder, di Banca AideXa.

Con quale sentiment guardate al futuro?

“Con un sentiment in assoluta coerenza con la missione per cui siamo nati, che è quella n di servire i 7 milioni di piccolissimi imprenditori italiani, i quali hanno un quotidiano sommerso dai propri clienti, dai propri dipendenti e dalle proprie attività. A loro vogliamo dare delle risposte molto semplici, trasparenti, veloci, che nascono dall’essere esclusivamente specializzati e focalizzati – in questo credo unici in Italia – sulle piccolissime imprese”.



E in tutto questo la tecnologia che ruolo ha?

“La tecnologia è molto importante, perché grazie all’utilizzo dei dati, grazie a modalità di accesso digitale alla banca, siamo in grado di dare delle risposte davvero molto rapide. Ad esempio, per un credito a 12 mesi siamo i grado un un’ora di dire un si o un no, per un credito a 5 anni siamo in grado di farlo in pochi giorni e ciò si confronta con tempi dei nostri concorrenti che sono molto più lunghi. Questo è quello che noi chiamiamo Istant lending”.

Quali sono gli altri servizi che offrite alle imprese?

“E’ sempre la chiave della semplicità. Ora che è finito il periodo di tassi negativi, abbiamo sviluppato un prodotto di deposito in conto corrente, remunerato per la prima volta dopo quasi 15 anni, a canone zero, che si può aprire in modalità digitale, che offre all’imprenditore in modo molto semplice l’opportunità di parcheggiare la propria liquidità, avendone anche un ritorno”.

Banca Aidexa è stata inserita per il secondo anno consecutivo fra le LinkedIn Top Startups. Cosa vi rende così attrattivi per chi è in certa di lavoro?

“Noi cerchiamo di offrire una bella opportunità di apprendimento, che nasce dal connubio di tecnologia ed anche di esperienza e competenza. Offriamo un’opportunità di creare valore, per cui ciascun dipendente accede al programma di stock option. E direi da ultimo attrae un po’ il senso di solidità che l’azienda trasmette, derivante del fatto che è una fintech, ma è anche banca, ed ha una compagine azionaria nella quale coesistono grandi e robusti operatori come Generali, Banca Ifis, Banca Sella, le venture capiital e tanti altri operatori di grande prestigio”.



(Teleborsa)