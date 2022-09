Il presidente di Confindustria Brescia Franco Gussalli Beretta

«Non abbiamo bisogno di aiuti, ma ci facciano lavorare». Franco Gussalli Beretta, presidente di Confindustria Brescia, uno dei territori «locomotiva» del Paese non nasconde la propria preoccupazione. «Gli imprenditori da mesi stanno reagendo con creatività e tenacia a questa situazione particolarmente complessa – spiega – tanto che anche il primo semestre dell’anno alla fine si è chiuso positivamente. Ma la situazione purtroppo sta peggiorando. Io sono da sempre un ottimista ma in questo momento è difficile non preoccuparsi».

E adesso arriva una scadenza elettorale particolarmente delicata per il Paese…

«Per l’industria la cosa più importante è la stabilità. In democrazia si vota e dunque i cambiamenti sono inevitabili ma è fondamentale la governabilità. Mi auguro che la politica ragioni come stiamo facendo noi imprenditori a Brescia».

Cosa intende?

«Senza entrare nel merito degli schieramenti, abbiamo deciso di riunirci come rappresentanti di tutte le categorie produttive , dalle imprese al commercio, al terziario, e presentare un pacchetto di proposte. Ci siamo riunti nel segno della responsabilità, e proprio la responsabilità chiediamo ai politici».

Ma in sostanza Confindustria cosa chiedete al governo che verrà?

«Le dò alcuni dati che fotografano la situazione. A Brescia, che ha un sistema produttivo solido, in questo momento l’8% delle imprese lavora in perdita, il 46% dichiara che può resistere massimo sei mesi ed un altro 22% sta chiedendo la cassa integrazione».

