Generali perfeziona cessione di Generali Deutschland Pensionskasse

(Teleborsa) – Generali ha perfezionato la cessione di Generali Deutschland Pensionskasse AG (GDPK) a Frankfurter Leben a seguito dell’approvazione da parte dell’Autorità federale di vigilanza finanziaria tedesca (BaFin) e delle competenti autorità locali garanti della concorrenza. L’operazione, annunciata lo scorso maggio, è in linea con il piano strategico, che prevede di migliorare il profilo e la profittabilità del business Vita.

Si prevede che l’operazione genererà a livello consolidato un utile da cessione, al netto delle imposte, pari a circa 0,3 miliardi di euro, che sarà contabilizzato nel quarto trimestre del 2023, con un impatto positivo sull’utile netto e un impatto neutro sull’utile netto normalizzato. La transazione aggiungerà circa 10 p.p. al Solvency Ratio in Germania e 1 p.p. alla posizione di Solvency II del Gruppo.

Con circa 150.000 polizze, GDPK nasce nel 2002 come compagnia specializzata nell’offerta previdenziale. Il portafoglio è stato principalmente sottoscritto negli anni 2003-2005. La nuova produzione di GDPK è cessata a fine del 2016.

Frankfurter Leben è specializzato nella gestione di fondi pensione inattivi e, attraverso il suo specifico modello di business, continuerà a gestire i contratti nel migliore interesse di tutti i clienti. Per garantire una transizione graduale, Generali Deutschland AG manterrà tutti i servizi per GDPK e i suoi clienti per almeno un anno.