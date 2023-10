Credit Agricole Italia vende quota in Generalfinance

(Teleborsa) – Crédit Agricole Italia ha venduto ieri mediante operazioni ai blocchi, la partecipazione detenuta in Generalfinance, costituita da 2.057.684 azioni ordinarie corrispondenti al 16,3% del capitale sociale, per un controvalore complessivo di circa 15 milioni di euro.

Nell’ambito dell’operazione Crédit Agricole Italia è stata assistita da Intesa Sanpaolo e da Ceresio SIM, in qualità di intermediari e da Pedersoli Gattai per gli aspetti legali. Clifford Chance ha assistito Intesa Sanpaolo e Ceresio SIM per gli aspetti legali.