Il gruppo Fini compie 110 anni e festeggia con ricavi oltre i 100 mln

Il compleanno del gruppo Fini

Il gruppo Fini compie 110 anni e festeggia con due nuove linee di prodotti. Non solo. A partire dallo scorso maggio, Fini ha attuato un importante rinnovamento della gamma di pasta fresca ripiena con ben 15 nuovi prodotti rivisitati in ricette, ripieni e veste grafica. L’obiettivo è quello di celebrare il lungo cammino dell’azienda che ha una storia ultracentenaria, dalla prima salumeria-pastificio artigianale di corso Canalchiaro, a Modena, fino ad arrivare all’impresa odierna che conta oltre 100 dipendenti ed esporta le sue eccellenze in 30 Paesi del mondo. Il marchio è fra i leader nel settore della pasta fresca ed è parte dell’omonimo gruppo, che vanta una produzione di oltre quattro milioni di chilogrammi annui e vendite superiori a 100 milioni di euro.

“Sono trascorsi 110 anni, ma valori come tradizione e territorio sono sempre al centro della nostra attività. Fedele a questi valori, Gruppo Fini ha rinnovato la sua gamma di prodotti all’insegna della qualità ed italianità dei sapori”. Lo dice Luigi Famulari, chief marketing officer del Gruppo Fini, spiegando che “le due nuove linee di pasta fresca ripiena racchiudono in sé tutta la storia di Fini, un profondo legame con il territorio da cui provengono la gran parte degli ingredienti e un gusto unico per deliziare anche i palati più esigenti. Nei prossimi mesi seguiranno tantissime iniziative di comunicazione che punteranno a fare conoscere ed apprezzare questa nuova gamma ai consumatori. La pasta ripiena è una delle poche categorie alimentari che rappresenta un piatto completo e pratico da preparare ed allo stesso tempo genuino e gustoso”.

Tra i valori che contraddistinguono la società, è importante ricordare l’approccio concreto alla sostenibilità: da anni il Gruppo ha avviato investimenti volti al risparmio energetico, infatti, una buona parte del fabbisogno energetico produttivo è coperto attraverso un impianto fotovoltaico dedicato. Inoltre, sono stati fatti importanti investimenti nei processi produttivi con l’obiettivo di ridurre il più possibile l’impatto ambientale, con soluzioni tecnologiche volte a limitare la creazione di rifiuti, favorendo così un’economia circolare.

Le due nuove linee di prodotto consistono in “Antica bottega” e “Nuove tradizioni”. La prima comprende 11 ricette semplici, tipiche della tradizione emiliana e italiana, tra cui tortellini con prosciutto crudo e parmigiano reggiano, ravioli al brasato e tortelloni ricotta e spinaci; la seconda linea, invece, propone abbinamenti più audaci ed è pensata per stimolare la curiosità gastronomica dei consumatori. Tra i prodotti ci sono i ravioli cacio e pepe, salsiccia e friarielli, gorgonzola e speck, o, ancora, scamorza e radicchio. Le due nuove linee di pasta fresca ripiena racchiudono in sé tutti questi anni di storia, l’eccellenza dei prodotti Made in Italy e il profondo legame del Gruppo Fini con il territorio di appartenenza, l’Emilia-Romagna.