IWB, utile rettificato sale a 18,9 milioni. Dividendo di 0,5 euro

(Teleborsa) – Italian Wine Brands (IWB), gruppo vinicolo quotato su Euronext Growth Milan, ha chiuso il 2023 con ricavi delle vendite pari a 429,1 milioni di euro (in linea con 2022 pro-forma), margine operativo lordo Adj pari a 44,3 milioni di euro (+19% vs 2022 pro-forma) e risultato netto di periodo Adj pari a 18,9 milioni di euro (+24,3% vs 2022 pro-forma).

“È con grande soddisfazione che presento questo bilancio, che cresce in marginalità e generazione di cassa rispetto all’anno precedente – commenta l’AD Alessandro Mutinelli – Questo risultato assume ancora maggior valore, se confrontato con l’andamento generale del mercato, che ha registrato una contrazione dei volumi spediti a causa della ridotta capacità di spesa dei consumatori finali”.

“Nel 2023 abbiamo posto anche le basi per la razionalizzazione della struttura societaria del gruppo, partita il primo gennaio 2024, con una

riduzione a sole due società operative italiane – aggiunge – L’obiettivo è quello di avere un gruppo snello ed efficiente, che sappia rispondere tempestivamente al mercato, con qualità e servizio, valorizzando le proprie persone e gli asset”.

Al 31 dicembre 2023 il gruppo presentava un Indebitamento finanziario netto pari a 100,7 milioni (corrispondente a 2,3x il Margine Operativo Lordo adjusted), valore in significativa riduzione rispetto all’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2022, pari a 129,5 milioni.

Il Consiglio di Amministrazione di IWB ha deliberato di proporre all’Assemblea la distribuzione di un dividendo unitario a valere sul bilancio 2023 pari a 0,5 euro per ciascuna azione che ne avrà diritto. In caso di approvazione, sono state previste le seguenti date: 6 maggio 2024 data di stacco della cedola n. 9; 7 maggio 2024 data di legittimazione al pagamento (record date); 8 maggio 2024 data di pagamento del dividendo.