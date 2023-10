Imprese europee, Scope: crescenti difficoltà a pagare interessi

(Teleborsa) – Le aziende europee dovranno coprire ulteriori pagamenti di interessi per circa 8 miliardi di euro nel 2024 nel rifinanziamento del debito in scadenza sul mercato dei capitali, dopo aver pagato un importo simile nel rifinanziamento delle obbligazioni quest’anno a causa dell’aumento dei tassi. Lo afferma Scope Ratings in un nuovo report sul tema.

“Ipotizzando un risultato simile per il debito bancario in essere dei mutuatari aziendali europei, gli interessi annuali aggiuntivi pagati nel 2024 cresceranno fino a superare i 40 miliardi di euro poiché le imprese europee sono ancora molto più dipendenti dai finanziamenti bancari che dal finanziamento del debito sul mercato dei capitali”, commenta Sebastian Zank, deputy head of corporate ratings presso Scope.



In crescita sia nel 2025 che nel 2026

Il costo degli interessi aggiuntivi derivanti da tassi di indebitamento durevolmente più elevati aumenterà nuovamente nel 2025 e nel 2026 poiché un numero ancora maggiore di debito societario dovrà essere rifinanziato. Secondo l’agenzia di rating, è improbabile che l’inflazione sia scesa abbastanza verso gli obiettivi delle banche centrali da fornire sollievo da una politica monetaria più accomodante e da tassi più bassi prima del 2025.

“L’aumento dei costi degli interessi metterà alla prova la resilienza dei mutuatari aziendali, dal preservare i rating di credito all’evitare il default – aggiunge Zank – Particolarmente sotto pressione sono le aziende che avevano una copertura degli interessi pari o inferiore a 3 volte quando i tassi di interesse erano estremamente bassi e quelle che hanno un accesso limitato al (ri)finanziamento”.