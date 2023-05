Gruppo Fs, Strisciuglio verso Rfi, Corradi resta in Trenitalia

Gianpiero Strisciuglio potrebbe essere nominato amministratore delegato di Rfi, con Dario Lo Bosco come presidente. Mentre per Trenitalia sembra che verranno confermati Luigi Corradi come amministratore delegato e Stefano Cuzzilla come presidente, attuale presidente di Federmanager e consigliere di amministrazione delle Fs.

Il comitato nomine del gruppo Fs ha adottato le decisioni riguardanti le nomine di amministratori delegati e presidenti per Rfi e Trenitalia. Tuttavia, il processo decisionale si completerà solo la prossima settimana, con il passaggio al ministero dell’Economia e al consiglio di amministrazione. Secondo le indiscrezioni, la nomina di Strisciuglio, attualmente amministratore delegato di Mercitalia Logistics, sarebbe stata una vittoria a stretto margine su Umberto Lebruto, amministratore delegato di Fs Sistemi Urbani, il cui nome era stato a lungo considerato in pole position per la carica.