Banco Bpm, crede nella bancassurance e fa il bis di acquisizioni

Banco BPM, a seguito del rilascio delle autorizzazioni, ha perfezionato due importanti operazioni nel campo della bancassurance, che creeranno uno dei maggiori operatori italiani del settore bancassurance Vita, un rafforzamento della gamma prodotti wealth management, l’ampliamento della base commissionale e l’aumento delle masse assicurative Vita (con maggiori sinergie fra le fabbriche

prodotto).

In particolare, la banca ha perfezionato l’acquisto dell’intero capitale sociale di Vera Vita e Vera Financial da Generali Italia, funzionale all’internalizzazione del business assicurativo Vita, già avviata nel luglio del 2022 con l’acquisizione del controllo esclusivo della compagnia Banco BPM Vita. Il prezzo corrisposto a Generali Italia per l’acquisto del 65% di Vera Vita e Vera Assicurazioni è risultato complessivamente pari a 392,4 milioni di euro. A tale importo andrà sommata la componente differita del prezzo, commisurata al 65% degli utili maturati dalle compagnie dal 1° gennaio 2023 al 14 dicembre 2023.

Inoltre, è stata perfezionata la cessione a Crédit Agricole Assurances della partecipazione del 65% di Banco BPM Assicurazioni e, contestualmente al riacquisto della stessa da parte della Banca, del 65% di Vera Assicurazioni che, a sua volta, detiene l’intero capitale sociale di Vera Protezione. Prende così avvio la partnership strategica di lungo periodo con Crédit Agricole Assurances nel settore Danni/ Protezione, già annunciata nel dicembre del 2022. Il prezzo corrisposto da Crédit Agricole Assurances al Gruppo Banco BPM per l’acquisto del 65% di Banco BPM Assicurazioni e Vera Assicurazioni è stato pari a 243,6 milioni di euro. (Teleborsa)