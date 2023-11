Pirelli, utile netto primi 9 mesi +14,4% a 411 milioni di euro

(Teleborsa) – L’utile netto nei primi nove mesi 2023 di Pirelli è stato pari a 411 milioni di euro, in crescita del +14,4% rispetto ai 359,3 milioni di euro del corrispondente periodo 2022 e riflette il miglioramento della performance operativa e i benefici derivanti dal Patent Box. Nel terzo trimestre 2023 l’utile netto è cresciuto del 33,3% a 168,4 milioni di euro rispetto ai 126,3 milioni nel terzo trimestre 2022 e riflette i benefici derivanti dal Patent Box.

I Ricavi sono pari a 5.160,2 milioni di euro, +2,5% rispetto ai primi nove mesi 2022 (+7,4% la variazione organica escludendo l’effetto cambi pari a -4,9%)

L’Ebitda adjusted nei primi nove mesi 2023 è stato pari a 1.115,8 milioni di euro, in crescita del 3,4% rispetto a 1.079,2 milioni di euro del corrispondente periodo 2022.

L’Ebit adjusted nei primi nove mesi 2023 è stato pari a 782,5 milioni di euro, in miglioramento di 29 milioni di euro rispetto ai 753,5 milioni di euro nel corrispondente periodo 2022, con un margine Ebit adjusted in crescita al 15,2%, rispetto al 15,0% dei primi nove mesi 2022.

La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2023 è pari a -3.138,1 milioni di euro (-3.390,5 milioni di euro al 30 settembre 2022 e -2.552,6 milioni di euro al 31 dicembre 2022.

Target 2023

Pirelli aggiorna le guidance per fine anno, con il mercato globale dei pneumatici Car previsto nel 2023 in leggero miglioramento rispetto alle stime di luglio. Nel dettaglio, i ricavi sono stimati a circa 6,6 miliardi di euro rispetto alla precedente previsione di circa 6,5-6,7 miliardi. L’Ebit margin adjusted è atteso al 15% circa (nella parte alta della forchetta del target di luglio di circa 14,5% e inferiore al 15%) grazie al miglioramento del price mix, stimato al +8% circa (nella parte alta della precedente forchetta di circa +7/+8%). La generazione di cassa netta ante dividendi è attesa tra 450-470 milioni circa (440-470 la precedente stima). Gli investimenti sono confermati a circa 400 milioni (6% dei ricavi). La posizione finanziaria netta e’ rivista in miglioramento a circa -2,33 miliardi, con un rapporto Pfn/Ebitda adjusted pari a circa 1,6/1,65 (-2,35 mld circa la precedente stima, con un rapporto Pfn/Ebitda adjusted pari a circa 1,65/1,7).

(Foto: © vladimir razgulyaev / Dreamstime)