Banco Desio, i profitti del terzo trimestre volano a 225,7 milioni

L’Utile netto consolidato del terzo trimestre di Banco Desio è pari a 225,7 milioni (ROE annualizzato al 23,3%), in crescita rispetto allo stesso periodo 2022 (+252,8%), supportati da poste straordinarie pari a 130,8 milioni.

Solida performance operativa sostenuta dalla crescita dei ricavi (+19,7%) con margine di interesse (+36,7%) e commissioni nette (+1,1%) in crescita; margine operativo a 192,7 milioni, in ulteriore miglioramento rispetto al terzo trimestre 2022 (+27,2%). Impieghi verso la clientela ordinaria a 11,9 miliardi di euro (+3,4% rispetto a YE 2022) con ulteriori erogazioni a famiglie e imprese nel corso del periodo di riferimento per 1,2 miliardi di euro. Raccolta diretta in aumento pari ad Euro 14,6 miliardi (+15,7%), Raccolta indiretta è pari ad Euro 19,3 miliardi (+12,7%, di cui clientela ordinaria in aumento del 19,6%).

Stabile incidenza dei crediti deteriorati

NPL ratio lordo al 3,4% (3,3% a YE 2022) e netto al 1,9%. Solidi livelli di coverage sui crediti deteriorati al 44,7% e sui crediti in bonis allo 0,86% (coverage sui crediti deteriorati al netto delle garanzie pubbliche pari al 48,7%).

Ulteriore rafforzamento degli indicatori di liquidità con LCR puntuale al 243,27% (ex 152,43% al YE 2022) e NSFR al 129,07% (ex 128,40%). Confermata la solidità patrimoniale del Gruppo Banco Desio con CET1 al 16,89%. Il Consiglio di Amministrazione del Banco di Desio e della Brianza ha deliberato di destinare a riserva non distribuibile un importo

pari a 2,5 volte l’imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse.

