Snam, Venier: "bene stoccaggio gas, resterà sopra il 50%"

(Teleborsa) – Nel 2023 Snam ha realizzato “risultati solidi in uno scenario complesso, caratterizzato da instabilità geopolitica, prezzi volatili e tassi di interesse in aumento. Il mercato dell’energia, la geopolitica e l’economia globale “rimangono instabili” ed “è importante continuare a sviluppare un’infrastruttura per un approvvigionamento energetico sicuro, affidabile, conveniente e, in futuro, decarbonizzato”. Lo ha detto Stefano Venier, amministratore delegato di Snam, presentando agli analisti i risultati di gruppo per il 2023.

“E’ stato un anno di progressi e di risultati per la nostra strategia di diventare un operatore paneuropeo, facendo leva su un’infrastruttura modulare, flessibile e riutilizzabile per garantire l’approvvigionamento energetico. A cominciare dall’infrastruttura del gas”, ha aggiunto Venier ricordando che “la linea adriatica, la spina dorsale per rafforzare l’ingresso da sud a nord, è stata pienamente approvata” e “riceverà 375 milioni di fondi europei nell’ambito del RepowerEU. I cantieri inizieranno il prossimo maggio”.

Rispetto allo stoccaggio di gas, ha detto ancora Venier, il gruppo ha raggiunto “un livello record al 99% prima dell’inverno”, oltre ad aver offerto “nuovi servizi come il reverse flow”. Un andamento, ha spiegato il top manager, che “prosegue nei primi due mesi del 2024 con 2,2 miliardi di metri cubi immessi che contribuiscono a mantenere l’impianto di stoccaggio abbastanza pieno. Prevediamo che lo stoccaggio rimarrà ben al di sopra del 50% di riempimento alla fine dell’inverno, contribuendo così a ridurre la volatilità dei prezzi del gas e a rendere più fluida la stagione di stoccaggio”.