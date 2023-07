Borsa di Milano azioni da comprare e vendere oggi 7 luglio secondo gli analisti

Le borse dell’Europa, ieri in forte ribasso, dovrebbero aprire in lieve rialzo, future EuroStoxx 50 +0,3%. Ieri il FtseMib di Milano ha chiuso in ribasso del 2,5%. Il focus degli investitori oggi e’ sul mercato del lavoro Usa, il momento centrale di tutta la settimana. Ieri i dati sull’occupazione nel settore privato a giugno hanno rafforzato l’attesa per un nuovo rialzo dei tassi in occasione del prossimo direttivo della Fed. Secondo Adp, il mese scorso la locomotiva statunitense ha creato 497.000 nuovi posti di lavoro privati contro i 228.000 attesi dagli analisti e i 267.000 di maggio, a testimonianza della resilienza del mercato. Finora dunque l’occupazione statunitense ha retto bene. Se oggi ci dovesse essere una sorpresa fortemente negativa questo potrebbe far ripensare la Fed sui rialzi dei tassi. Ma le previsioni sono buone: oltre 200.000 nuovi occupati e una crescita dei salari in lieve rallentamento ma sempre sopra il 4%. Se le stime fossero confermate, l’orientamento della Federal Reserve non cambierebbe.