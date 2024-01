Opportunità di trading analisi tecnica Super Micro Computer

Giovedi scorso la taiwanese TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd – maggior produttore di chip al mondo – ha comunicato che le stime di crescita dei ricavi per il 2024 sono in aumento del 20% grazie alla pressante domanda di chip di fascia alta utilizzati nelle applicazioni di intelligenza artificiale (AI). Su tale comunicazione tutto il settore ha spinto al rialzo, e tra i titoli che stanno realizzando un ottima performance spicca SUPER MICRO COMPUTER Inc,, società con sede a Silicon Valley (e stabilimenti produttivi nei Paesi Bassi e nel suo parco scientifico e tecnologico a Taiwan) fornisce piattaforme di calcolo accelerato, server e di storage ottimizzati per varie applicazioni, tra cui proprio intelligenza artificiale (AI), data center aziendali, cloud computing, 5G ed edge computing e rack raffreddati a liquido utilizzati specificatamente nell’ambito AI (richieste in forte ascesa).