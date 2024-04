Opportunità di trading in Borsa. Analisi tecnica dell'azione Eurogroup

A Piazza Affari nella sessione di mercoledi spiccava il rialzo a doppia cifra (+11.90% nella mattinata) del titolo EUROGROUP LAMINATIONS, leader mondiale di statori e rotori per motori elettrici e generatori. Il rialzo è stato innescato dalla raccomandazione buy di Equita Sim che ha inserito il titolo nel suo portafoglio small cap, indicando il target price a 5.30Euro. La Sim ha valutato positivamente le proiezioni del settore e della crescita della società, nonostante il -28% registrato dal titolo nel solo mese di gennaio/2024, sottolineando come la quotazione di Eurogroup Laminations sia tuttora ben al di sotto dei valori dell’IPO di febbraio 2023 (5,5 euro per azione).