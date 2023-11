Piazza Affari tira il fiato, Mps si allinea al prezzo del Mef

Piazza Affari, apertura all’insegna della cautela

Prevale la cautela nelle prime battute a Piazza Affari, in linea con le altre piazze europee. Il Ftse Mib cede lo 0,5%. Gli investitori fanno i conti con le future scelte della Fed, la cui stretta monetaria si avvia alla conclusione grazie al calo dell’inflazione. Ieri chiusura in rialzo per Wall Street, dove il Dow Jones ha terminato gli scambi con un progresso dello 0,58% mentre il Nasdaq è salito dell’1,13%.

Occhi su Mps

A Milano il tema di giornata è senz’altro quello dei bancari dopo il blitz del ministero dell’Economia che ha chiuso con un’operazione lampo la cessione del 25% del capitale di Mps per un incasso per lo Stato di 920 milioni. Il titolo parte in forte ribasso. -4,92% a 2,92 euro. Ma si allinea al prezzo della cessione del Tesoro, che è avvenuta con uno sconto del 4,9% contro il 6% annunciato grazie alla forte domanda del mercato, risultata pari a cinque volte l’offerta. La mossa del Tesoro, che adesso ha il 39% della banca senese, potrebbe far ripartire il risiko bancario. Osservata speciale nel settore Banco Bpm, che ha sempre negato l’interesse per Siena e cede in avvio l’1,69%.

Le banche centrali

Attesa per il discorso di Christine Lagarde (Bce) e in serata per iverbali dell’ultima riunione politica della Fed.

Sul mercato valutario, l’euro allunga a 1,0961 dollari (da 1,0943 ieri in chiusura). Sul fronte energetico gas piatto a 46,1 euro al MWh (+0,6%) e petrolio Brent a 81,7 dollari (-0,8 per cento). Spread in lieve calo a 172 punti base.