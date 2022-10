Le azioni da comprare per gli analisti

Le attese sono per un innalzamento della curva fino al top 22.729,1 del listino della Borsa di Milano.

BANCA IFIS

Akros ha ridotto da 18,2 a 16,5 € il TP. Gli analisti si aspettano una «redditività più debole per via della pressione inflazionistica sulla base dei costi». Le stime di utile per azione vengono abbassate da 2,53 a 2,4 euro per il 2022, da 2,6 a 2,47 euro per il 2023 e da 2,77 a 2,61 euro per il 2024.

B.P. SONDRIO

Equita Sim ha alzato da 4,5 a 4,6 € il TP. Gli analisti si aspettano che il terzo sia stato un altro solido trimestre per la banca e hanno rivisto al rialzo le stime di utile netto dell’8% per il 2023 e del 2% per il 2024. Confermate le attese sul 2022.