Opportunità di trading in Borsa analisi tecnica dell'azione Saipem

SAIPEM protagonista indiscusso della sessione di giovedi con un ottimo +13% dopo la comunicazione dei risultati del 2023 che vedono finalmente il ritorno dell’utile per la compagnia energetica, che ha chiuso il 2023 con un risultato netto positivo di 179 milioni di euro. Ricavi in crescita a 11,87 miliardi (+19% rispetto all’anno precedente) con nuovi ordinativi che ammontano a 18 miliardi. Il rialzo è proseguito anche dopo la dichiarazione dell’amministratore delegato Puliti che, nella conference call successiva ai risultati, ha dichiarato di aspettarsi un calo del 20% degli ordini annuali provenienti da Saudi Aramco (la compagnia saudita statale ha deciso di abbandonare – od accantonare per ora – i piani di espansione della capacità estrattiva). Tale taglio risulta comunque già incluso nel piano aziendale di Saipem (la società non prevede effetti sulla strategia di medio termine. E’ opportuno ricordare che nel 2020 SAIPEM firmo’ un accordo di 12anni con Aramco per attività di ingegneria e costruzione onshore, che portava alla compagnia italiana ordini medi annuali per circa 1,5 miliardi di euro (periodo 2021/2023).