Piazza Affari in rialzo trainata dalle banche. Crolla Saipem

Le banche europee mostrano di non temere la prossima riunione della Fed e trainano al rialzo i principali listini del Vecchio Continente. A dare una mano ci sono soprattutto i conti della spagnola Bbva (+6%) tra le prime a superare indenne la “prova” del trimestre, aumentando così l’appeal di tutto il settore del credito. Mentre a Wall Street gli occhi sono tutti per i conti di Microsoft e Alphabet, tra i protagonisti fin qui del rally dei tecnologici innescato dagli investimenti sull’intelligenza artificiale, i dati macro della zona euro mostrano la tenuta sopra le stime per il Pil di Italia e Francia, mentre resta negativo quello tedesco. Segnali positivi confermati dagli esperti dell’Fmi che rivedono al rialzo le stime sulla crescita mondiale, grazie al traino di Usa e Cina.

La Borsa di Milano top in Europa

In questo clima, il Ftse Mib è tra i migliori indici in Europa con un guadagno in chiusura dell’1,3%. Meglio fa solo Madrid e si tratta – non a caso – dei due indici sui quali il peso specifico delle banche è maggiore. Al top a Piazza Affari c’è Stellantis (+3,8%) trainata dallo strappo di Gm negli Usa dopo i conti. Premiati gli istituti di credito, da Intesa Sp (+3,4%) a Banco Bpm (+3,1%). +0,2% per Generali che farà partire già quest’anno un buyback da 500 milioni. In fondo tonfo a due per Saipem (-12,7%) dopo un incidente su una sua nave al largo delle acque australiane. Debole Pirelli (-0,7% sul finale dopo essere arrivata a perdere il 3,5% nel primo pomeriggio) nel giorno dell’indagine antitrust dell’Ue sui gruppi degli pneumatici.

Sul fronte dei cambi, l’euro scambia a 1,0840 dollari (da 1,0823 alla precedente chiusura) e a 160,24 yen (160,13). Dollaro/yen a 147,81. +4,5% per il gas a 29,4 euro al MWh mentre sale il petrolio con il Wti di marzo a 77,6 dollari (+1,1%) e il Brent a 82,9 dollari (+0,6 per cento).