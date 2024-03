Piazza Affari maglia rosa in Europa. Si avvicina la vetta a quota 33 mila

Le Borse europee iniziano il mese di marzo con il segno più. Piazza Affari con un rialzo del’1,08% si attesta a quota 32,934 punti. Il test a quota 33 mila è ormai ad un soffio. Milano risulta anche il miglior listino del Vecchio Continente grazie al comparto bancario particolarmente tonico (con Mps +2,4; Intesa +2,2% e Banco Bpm +1,5%). Bene anche Londra (+0,7%), Madrid (+0,5%), Francoforte (+0,3%) e Parigi (+0,09%). Dopo i record della vigilia Wall Street viaggia in ordine sparso con il Dow Jones poco sotto la parità.

Sul fronte macro è stata una giornata ricca di dati a cominciare da quello sull’inflazione dell’Eurozona che a febbraio ha rallentato a +2,6%; il che aumenterebbe le chance di un taglio dei tassi già a giugno da parte della Bce. A tal proposito gli occhi degli investitori sono puntati alla riunione dell’istituto di Francoforte della prossima settimana da cui però non ci si attendono particolari sorprese sui tassi. In ogni caso, i future sugli Euribor ipotizzano per fine anno un calo al 3% dall’attuale 4% del tasso sui depositi. Dagli Usa, invece, arrivano segnali contrastanti sullo stato di salute dell’economia: il pmi manifatturiero è salito a 52,2 punti (50,7 a gennaio); l’Ism manifatturiero è sceso a 47,8 punti, sotto le stime, in contrazione per il sedicesimo mese consecutivo; mentre l’indice sulla fiducia redatto dall’Università del Michigan è calato a 76,9 punti (79 punti a gennaio).

Venendo ai singoli titoli da segnalare Saipem (+8,3%) che continua a festeggiare i conti del 2023 sopra le attese. Segno più anche per Poste (+4,11%), in scia ai risultati 2023; inoltre dal dpcm emerge che il processo di privatizzazione avverrà per fasi. Fronte opposto per Diasorin (-0,96%), A2a (-0,6%) e Prysmian (-0,09%).

Sul valutario, il cambio euro/dollaro si attesta a 1,082 (1,08 della vigilia), mentre l’euro/yen a 162,59 (161,93 ieri). In rialzo il petrolio con il Wti aprile a 80,35 dollari (+2,67%) e il Brent a 83,77 dollari (+2,26%). Su anche il gas a 25,64 euro al megawattora (+3,11%).