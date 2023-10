Il rendimento del T-bond Usa sfiora il 5%, dove può arrivare

Il rendimento del bond del Tesoro USA a 10 anni ha sfiorato il 5% in settimana, toccando il 4.99% giovedì ed il 4.95% venerdì, valori che non si vedevano dal 2007. La resistenza transita a 5.40/5.50% ma possiamo già indicare che le proiezioni fornite dall’analisi tecnica indicano che il rialzo proseguirà per toccare i 5.75% e poi il 6.00%., raggiungibili probabilmente già a novembre/2023. Da luglio il rendimento è salito di 1,2 punti percentuali in quanto la forza del mercato del lavoro Usa, le buone vendite al dettaglio e la tenuta di gran parti dell’economia aumentano le aspettative di inflazione.

Osservando il mercato obbligazionario in generale (sia su dollaro che su euro), si osserva come stia aumentando i tassi indipendentemente da quanto detto o fatto dalla Federal Reserve, esercitando così ulteriore pressione sul sistema bancario. E dal 2021 la Cina sta vendendo in maniera costante le obbligazioni statunitensi (non intendendo finanziare il debito del suo nemico).

Il punto più basso del rendimento del 10anni è stato toccato nel 2020 a 0.5%, quando gli investitori – spaventati dalla pandemia e dai lockdown – si erano rifugiati nei titoli del Tesoro privi di rischio e la Fed aveva abbassato il tasso portandolo appena sopra lo zero. I titoli del Tesoro sono un punto di riferimento ed incidono sui rendimenti delle obbligazioni societarie, dei titoli garantiti da ipoteca e di altri debiti, ed i decennali sono quelli che gli investitori prediligono.