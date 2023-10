Media, la Ue contro la disinformazione di X. Botta e risposta tra Musk e Breton

Botta e risposta tra Elon Musk e il commissario Ue Thierry Breton dopo le accuse di disinformazione su Israele circolate sulla piattaforma X ora di proprietà del tycoon di Tesla. Nei giorni scorsi ci sono state diverse segnalazioni riguardo informazioni errate sul conflitto scoppiato tra Israele e Hamas, circolate su X. Ad esempio, Nbc News ha riferito che diversi account verificati hanno pubblicato notizie false su Joe Biden che approvava una sovvenzione militare a Israele. Mentre il sito specializzato Wired ha rilevato che l’algoritmo di X ha potenziato i post, inclusi video di videogiochi spacciati per filmati di guerra, diffondendo così disinformazione.

“La nostra politica è che tutto sia open source e trasparente, un approccio che l’Ue sostiene. Vi preghiamo di elencare le violazioni su X, cui si allude, in modo che il pubblico possa vederle” ha risposto Musk circa le accuse. A stretto giro la controreplica di Breton: “Siete ben consapevoli delle segnalazioni dei vostri utenti e delle autorità sui contenuti falsi e sull’esaltazione della violenza. Sta a voi dimostrare che mantenete le parola. Il mio team rimane a disposizione per garantire la conformità al Dsa (Digital service act), che l’Ue continuerà a far rispettare rigorosamente”.

X ossia l’ex-Twitter è la piattaforma con maggiore disinformazione

A fine settembre, in un rapporto, l’Ue ha definito X “la piattaforma con la maggiore disinformazione”. Insomma non un bel biglietto da visita per l’ex-Twitter, ora X, che Musk ha comperato per 40 miliardi di dollari.

Breton ha ricordato a Musk che l’Unione europea ha introdotto regole severe sulla moderazione dei contenuti, soprattutto quando si tratta di contenuti violenti. E poi la minaccia: “Includeremo la sua risposta nella valutazione in corso sulla conformità di X con il Dsa (il regolamento delle piattaforme online)-Le ricordo che in caso di apertura di un’inchiesta e di accertamento di una violazione delle regole, Bruxelles ha la possibilità d’imporre sanzioni”.