Softec, nel primo semestre calano le perdite

Softec ha chiuso il primo semestre dell’esercizio con un risultato netto negativo e pari a 115mila euro, ma in miglioramento rispetto al risultato negativo di 510mila euro dell’anno precedente.

I ricavi netti pari a 2,6 milioni risultano pressoché stabili rispetto all’anno precedente, mentre il risultato della gestione ordinaria torna in positivo per 2mila euro (era negativo per 46mila euro l’anno prima). Il margine operativo lordo (EBITDA) è negativo per 5mila euro, rispetto al rosso di 197mila precedente, il risultato operativo (EBIT) è negativo per 161mila euro ed era negativo per 519mila nel 2022.

Al 30 giugno 2023 il Totale indebitamento finanziario risulta negativo e pari ad euro 3,112 milioni ed era negativo per 3,230 milioni al 31 dicembre 2022.

