Banca Mediolanum, l'utile a 572 mln. Via all'acconto sui dividendi

Banca Mediolanum, big italiana del risparmio gestito, ha chiuso i primi nove mesi del 2023 con un Utile Netto pari a 572,2 milioni di euro, in crescita del 52% rispetto allo stesso periodo del 2022. Il Margine di Contribuzione è in aumento del 31% a 1.291,7 milioni di euro, mentre il Margine Operativo, pari a 731,3 milioni di euro, cresce del 51% rispetto ai primi nove mesi del 2022.

La banca spiega che la spinta dei ricavi ricorrenti è evidente innanzitutto osservando le Commissioni Nette, pari a 769,7 milioni di euro e in crescita del 4% anno su anno, risultato ottenuto grazie alla buona performance dei mercati finanziari nei primi 9 mesi dell’anno, ma anche attraverso il buon contributo della raccolta netta in prodotti di risparmio gestito.



“I risultati che presentiamo oggi dimostrano la validità del nostro modello di business nel generare valore elevato e sostenibile per tutti gli stakeholder – ha commentato l’ad Massimo Doris – In particolare, l’utile di esercizio cresce del 52% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Questi risultati sono frutto di un impegno quotidiano da parte dei nostri Family Banker e dei i nostri collaboratori e grazie alle strategie che da sempre ci orientano nel servire al meglio i clienti con un approccio complessivo e integrato. Questa strategia unica e distintiva di servizio al cliente si riflette poi sul nostro conto economico, stabilmente diversificato, e nel quale una marginalità ormai strutturale, derivante dagli impieghi, si affianca alla componente core riferita alla gestione dei risparmi e alla consulenza finanziaria. Ci sono tutte le premesse quindi per proseguire un forte percorso di crescita e di futura prosperità della nostra banca”.

Il CdA ha deliberato una distribuzione di un Acconto di Dividendo di 0,28 euro per azione – al lordo delle eventuali ritenute di legge – a partire dal 22 novembre 2023, con stacco cedola (n. 15) al 20 novembre 2023 (record date 21 novembre). Inoltre, il CdA ha deciso di proporre all’Assemblea degli Azionisti la futura costituzione di una riserva non distribuibile di 67,4 milioni, pari a 2,5 volte l’imposta di € 26,9 milioni (cosiddetta imposta straordinaria sulle banche). (Teleborsa)