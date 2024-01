Fineco, raccolta dicembre a 1,2 mld, record da inizio anno

Nel mese di dicembre la raccolta netta è stata particolarmente solida a 1.226 milioni, confermando il crescente utilizzo di Fineco come piattaforma di riferimento per tutte le necessità finanziarie, mentre l’accelerazione del numero di nuovi clienti si mantiene su livelli molto elevati raggiungendo il nuovo record da inizio anno a oltre 119mila. L’asset mix evidenzia una componente gestita positiva per 184 milioni, favorita da 232 milioni di raccolta retail di Fineco Asset Management e nonostante i deflussi dall’assicurativo (-447 milioni).

La raccolta amministrata è stata pari a -233 milioni, mentre la diretta è positiva per 1.275 milioni. Nell’intero 2023 la raccolta netta ha raggiunto 8,8 miliardi, con la componente gestita a 2,7 miliardi e l’amministrata a 8,3 miliardi. I ricavi del brokerage nel mese di dicembre sono stimati a 14 milioni (+24% rispetto alla media del periodo 2017/2019), confermandosi solidi in un mese caratterizzato dalla consueta stagionalità e da volumi particolarmente bassi. Nel 2023 la stima dei ricavi è di circa 186 milioni, con 38,5 milioni di ordini eseguiti.

Alessandro Foti, amministratore delegato e direttore generale di Fineco, dichiara: “I risultati di raccolta del mese di dicembre consolidano le indicazioni positive già emerse nell’ultima parte del 2023, rafforzando il dato complessivo di un anno che ha confermato la qualità del modello di business della Banca in tutte le fasi di mercato. Il ruolo fondamentale della Rete di consulenza nell’accompagnare la spinta agli investimenti della clientela ha evidenziato le potenzialità della piattaforma aperta di Fineco, all’interno della quale le soluzioni di Fineco AM sono state particolarmente apprezzate. Il massimo storico di nuovi clienti conferma così l’attrattività dell’offerta, completata dalla possibilità di un’interazione diretta con i mercati grazie alla piattaforma di brokerage”. (Teleborsa)