Eurogruppo, attenzione a recessione e tensioni nel Mar Rosso

Non ci sono veri e propri allarmi, ma l’annuncio da Berlino che, secondo i primi calcoli dell’ufficio statistico federale, il 2023 si è chiuso in recessione (-0,3%) sparge incertezza nella riunione dei ministri finanziari dell’area euro. Da questa riunione non sono attese decisioni, se si eccettua il via libera alle raccomandazioni politiche per l’economia dell’Eurozona e il confronto con il Fondo monetario internazionale sullo stato dell’attività.

Ma il commissario all’economia Paolo Gentiloni indica la necessità di “non sottovalutare la possibilità che la tensione nel Mar Rosso abbia conseguenze, che per il momento non vediamo ma potrebbero esserci, sui prezzi dell’energia e di conseguenza sull’inflazione”. Prudente anche il presidente dell’Eurogruppo Paschal Donohoe, che ha ricordato come nonostante tutto l’economia dell’area euro continui a crescere anche se più debolmente dopo un 2023 di forte attività economica. Cosa che dato il contesto geopolitico sarebbe da considerare un successo. In realtà si teme che le difficoltà della Germania si ripercuotano sul resto dell’area e che le speranze dell’avvio del ciclo del ribasso dei tassi Bce restino congelata.