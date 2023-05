Viceversa, round da 10 milioni per sostenere le aziende digitali

Viceversa, fintech attiva nel campo del revenue based financing per sostenere la crescita delle aziende digitali, ha chiuso un round di finanziamento Serie A da 10 milioni di euro. Ciò segue il seed completato dalla startup a fine 2021 e porta la raccolta totale a 33 milioni di euro tra equity e debito.

L’operazione è stata guidata da CDP Venture Capital attraverso il comparto Service Tech del fondo Corporate Partners I, che vede tra i suoi limited partners corporate BNL, insieme a importanti co-investitori quali il fondo Azimut Digitech Fund di Azimut Libera Impresa SGR e FNDX in qualità di advisor, Kairos Partners SGR (fondo Kairos Ventures ESG One), Italian Angels for Growth (IAG), Fabrick e Raffaele Terrone (founder di Scalapay) e Paolo Galvani (founder di Moneyfarm).

Lanciata a novembre 2021 da Matteo Masserdotti e Pedro Salvi, Viceversa opera attraverso le sedi di Milano e Dublino rivolgendosi ad aziende che gestiscono un business online come marketplace, e-commerce B2C e B2B o servizi in abbonamento, con l’obiettivo di rendere la loro crescita sostenibile. Per fare ciò, Viceversa ha introdotto in Italia il revenue based financing, uno strumento di accesso a capitali flessibili e veloci, caratterizzato dalla condivisione di una percentuale dei ricavi dell’azienda finanziata per il rimborso degli importi ricevuti.



In meno di un anno e mezzo dal lancio, Viceversa ha raggiunto un valore complessivo del portafoglio di oltre 25 milioni di euro, con clienti in 6 diversi Paesi (Italia, Germania, Austria, Irlanda, Svizzera e UK). “Ora siamo pronti a entrare nella prossima fase della nostra espansione, sempre focalizzati sullo sviluppo di soluzioni data-driven per supportare al meglio la crescita delle aziende del futuro”, ha detto Matteo Masserdotti, co-founder e CEO di Viceversa.

“Siamo molto lieti di aver guidato un importante round di investimento series A in Viceversa, una realtà fintech italiana con footprint paneuropeo che sta registrando tassi di crescita significativi e sta diffondendo anche nel nostro paese una soluzione di financing molto innovativa che interviene colmando un gap nell’offerta dei servizi finanziari tradizionali molto sentito dagli operatori digital, quello delle spese di marketing, uno dei principali drivers di crescita del settore”, ha commentato Laura Scaramella, partner di CDP Venture Capital SGR. (Teleborsa)