CIM4.0, nello scorso anno 12 milioni di euro spesi in formazione

Formazione gratuita erogata dal CIM4.0 per 12 milioni di euro

Quantificata dalla piena operatività del centro: 62 webinar gratuiti con circa 6.000 partecipanti e 1.200 aziende coinvolte. Questa è una delle diverse voci che compongono il primo bilancio di sostenibilità elaborato dal CIM4.0, uno degli otto centri di competenza ad alta specializzazione, promossi dal MISE oggi MIMIT. Una realtà costituita da Politecnico e Università di Torino unitamente a 22 partner industriali, UI Torino e API Torino, riferimento per le Imprese sul fronte del trasferimento tecnologico, la diffusione di competenze e le specializzazioni legate alla manifattura avanzata, la formazione continua e la cultura 4.0 delle aziende.

Più che triplicato il valore dei servizi alle imprese

In occasione dell’assemblea, i soci del CIM4.0 oltre ad approvare il bilancio di esercizio 2022, che ha visto più che triplicato il valore dei servizi alle imprese nel bel mezzo della crisi post pandemica e un incrementato del 30% il valore della produzione complessiva, hanno deliberato anche il primo bilancio di sostenibilità.

Una scelta questa, dettata non solo per essere conformi alle migliori pratiche e ai parametri GRI/ESG, ma anche per valorizzare tutti gli asset intangibili, tra cui figurano la formazione, la sicurezza e il benessere sul posto di lavoro, il risparmio energico e la riduzione dei materiali di scarto delle lavorazioni, le tecnologie più evolute anche in termini di impatto zero sull’ambiente, che hanno ricadute importanti sulle persone, sul territorio nazionale, verso gli stakeholder.

L’obiettivo è l’impatto sociale ed ambientale

“Ancor più dei risultati finanziari del Bilancio di Esercizio 2022, aver scelto di redigere una rendicontazione di sostenibilità, rafforza la nostra responsabilità e la trasparenza con cui operiamo nei confronti dei nostri stakeholders e del Paese. La nostra missione non è solo quella di raggiungere i KPI gestionali ed economici, ma di generare nel contempo un fruttuoso impatto sia sociale che ambientale. Perché un’azienda sostenibile è anche un’azienda più affidabile e moderna, che guarda al futuro e promuove comportamenti etici e valoriali” ha dichiarato Enrico Pisino, ceo del CIM4.0.