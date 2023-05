Il fondo Eqt compra il 60 per cento della rete WindTre

Eqt Infrastructure ha siglato un accordo per comperare il 60% nella società di nuova costituzione che possiederà e gestirà la rete mobile e fissa dell’operatore italiano di telecomunicazioni Wind Tre. L’operazione si chiuderà tra 6-9 mesi ed il valore della transazione avviene sulla base di un entreprise value della società di 3,4 miliardi. L’attuale proprietario di Wind Tre, i cinesi di CK Hutchison, rimarranno investitori insieme a EQT con una quota del 40% nella società. Wind tre batte dunque Tim nella separazione del business della rete da quello dei servizi.

La società di telecomunicazioni ha anche rafforzato la sua offerta di cybersecurity per il mercato business con l’acquisizione del 70% di Mad, società italiana specializzata in soluzioni di cybersicurezza. Rad, nata dalla visione di professionisti che vantano esperienza ventennale nel settore, ha in pochi anni guadagnato la fiducia della propria clientela e di conseguenza una posizione di rilievo nel segmento di riferimento. “Questa acquisizione- ha detto Gianluca Corti, ad di Windtre- rappresenta un ulteriore importante investimento della nostra azienda e dell’azionista in Italia”.