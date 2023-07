Sirti, fatturato in crescita nel primo semestre, accelera l'Ebitda

Il Gruppo Sirti – player di riferimento nello sviluppo delle infrastrutture di rete e dei servizi digitali e di cybersecurity – chiude il primo semestre 2023 con risultati ancora in crescita, sulla scia delle ottime performance relative all’esercizio 2022. Nel primo semestre 2023, Sirti ha fatto registrare ricavi pari a 410 milioni di euro, in incremento del +18% rispetto ai 348 milioni di euro relativi allo stesso periodo del 2022 (+62 milioni di euro). La società, inoltre, ha riportato un ulteriore balzo dell’EBITDA, pari al +34% se comparato con lo stesso semestre dell’anno precedente, passando dai 20,2 milioni di euro del 2022 agli attuali 27,1 milioni di euro.

Continua a espandersi in modo significativo il backlog di contratti assegnati e ordini, pari a circa 2,25 miliardi di euro al 30 giugno 2023 (era di 1,4 miliardi di euro a dicembre 2022), grazie all’aggiudicazione di importanti contratti in ambito Telco-PNRR e – sul versante Sirti Digital Solutions – in ambito Edge Computing, Cybersecurity e IOT.

Nel primo semestre 2023, performance dello stesso tenore per le due principali società del Gruppo. Sirti Telco Infrastructures ha registrato ricavi pari a 285 milioni di euro, con un +15% rispetto alla prima metà del 2022 e un EBITDA di 15,7 milioni (+23% vs lo stesso periodo dell’anno precedente), mentre Sirti Digital Solutions ha chiuso il primo semestre 2023 con ricavi che nei sei mesi salgono del +24% a quota 124,5 milioni di euro (+24% vs l’anno precedente), con un EBITDA di 11,4 milioni di euro, equivalente a +55% se comparato con i primi sei mesi del 2022.

Risultati che consolidano il percorso di sviluppo intrapreso dal gruppo Sirti nel corso degli ultimi anni, contraddistinto da un forte focus sulle competenze distintive e sull’innovazione tecnologica. Un’evoluzione competitiva che sta permettendo al gruppo Sirti di essere sempre più centrale nel processo di trasformazione digitale delle reti e dell’intero Paese.