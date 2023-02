Vanguard completa le procedure per commercializzare i fondi al retail

Vanguard, completate le procedure per commercializzare i fondi al retail

Vanguard, una delle più importanti società di gestione al mondo con un patrimonio gestito di oltre 7.200 miliardi di dollari Usa (a fine dicembre 2022), ha completato le procedure per la commercializzazione della propria gamma di fondi comuni di investimento, sia attivi sia passivi, presso la clientela retail. Complessivamente si tratta di 37 prodotti tra azionari e obbligazionari, di cui 34 fondi indicizzati e tre fondi a gestione attiva. Il primo accordo di distribuzione è stato siglato con Online Sim, la piattaforma fintech leader di mercato in Italia per l’investimento online nel risparmio gestito.

L’autorizzazione permette a Vanguard di soddisfare la crescente domanda dei clienti retail di investire nei propri fondi comuni di investimento, procedendo nel percorso di sviluppo della propria strategia. Con l’accordo siglato con Online Sim, gli investitori potranno accedere alle soluzioni a basso costo di Vanguard direttamente sulla piattaforma di Online Sim, attraverso l’apertura di un apposito conto online, oppure indirettamente tramite banche, società di consulenza finanziaria e consulenti finanziari indipendenti.

Va ricordato che Vanguard di recente ha rafforzato il team italiano che attualmente conta di nove persone.