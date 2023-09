Volkswagen taglia il personale nella fabbrica tedesca delle auto elettriche

L’auto elettrica manda Volkswagen in corto circuito. Il gruppo tedesco sta infatti valutando di ridurre il personale nel suo stabilimento nella città di Zwickau a sud di Lipsia nella Germania orientale, a causa della scarsa domanda di auto elettriche. Lo ha riferito l’agenzia di stampa Dpa (Deutsche presse agentur). Secondo l’agenzia, la casa automobilistica tedesca intende ridurre il personale facendo scadere i contratti a tempo determinato, mossa che alla fine di ottobre potrebbe riguardare alcune centinaia di dipendenti a termine. Ma nello stabilimento lavorano più’ di duemila addetti con contratto a tempo determinato, su un totale di circa 10.700 dipendenti. La Volkswagen ha in calendario una riunione di vertice proprio per discutere dello stabilimento di Zwickau, ma ha rifiutato di commentare i dettagli dell’operazione. Lo stabilimento produce sei modelli di veicoli elettrici di tre marchi del Gruppo.

Rivedere i programmi?

Volkswagen ancora all’inizio di quest’anno aveva ribadito l’intenzione di accelerare sul fronte delle auto elettriche. Nello specifico, l’obbiettivo dichiarato dalla casa automobilistica era quello di arrivare nel 2030 a produrre l’80% di veicoli a batteria. Solo due anni prima, alla presentazione del piano green, l’obbiettivo era del 70%. Dunque, la Casa aveva deciso di andare oltre a quanto previsto inizialmente. Gli entusiasmi però sembra si siano smorzati di fronte alla realtà di un mercato in cui l’elettrico stenta a decollare. E a distanza di pochi mesi ecco la riduzione di personale proprio alla catena di montaggio delle vetture a spina. D’altra parte lo scorso anno il marchio tedesco ha consegnato globalmente circa 330mila auto elettriche su un totale di 4,56 milioni di veicoli.

Si venderanno meno auto

E proprio la rivoluzione green è uno dei principali fattori che sta contribuendo a ridurre gli acquisti di vetture. Insomma compreremo sempre meno auto. La conferma arriva da uno studio di McKinsey . Nel 2035 le vendite di vetture in Europa ,secondo la società di consulenza, caleranno del 20% rispetto al 2015 e negli Usa del 30%. L’auto privata ancora oggi rappresenta la modalità di trasporto più utilizzata (è il 45% della quota totale di mobilità), spiega il dossier, ma nei prossimi 12 anni le cose cambieranno notevolmente a favore della micromobilità e della mobilità condivisa. Secondo McKinsey il car sharing o le navette a guida autonoma (pensiamo ai robo taxi) potrebbero generare fino a 1 trilione di entrate entro il 2030.