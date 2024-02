All'asta la Ferrari Dino 246 Gts legata al rock dei Led Zeppelin

Quando una Dino 246 Gts ritorna sul mercato, non può che scatenare un grande interesse. Specie se l’auto destinata a passare di mano si collega a qualche personaggio famoso. È il caso di quella che è appena apparsa sul canale di Car & Classic e ci resterà fino al 29 febbraio. Questa vettura, infatti, fu comprata nuova da Peter Grant, manager della rock band britannica dei Led Zeppelin, quando era all’apice del successo. Peter Grant è passato alla storia, grazie anche a celebri documentari come come Mr Rock’n Roll, per il suo grande carisma e la sua figura imponente. Grant ordinò nel 1972 la versione aperta della Gran Turismo della casa del Cavallino: una Dino 246 Gts Rosso Bordeaux non metallizzato e con gli interni marroni. Molteplici sono i documenti originali che ne attestano la storia – compresa la fattura di vendita a Peter Grant – così come le pubblicazioni in cui l’auto è citata, fra cui il celebre volume sul modello Ferrari Dino di Anthony Curtis.

Un’auto rockcon un prezzo hard

Per chi ama le leggende del rock ed il mitico gruppo musicale d’oltremanica l’occasione è da non perdere. Anche se l’auto in questione non è per tutte le tasche: il prezzo di stima è infatti fra le 275.000-350.000 sterline, quindi tra i 321.000 e i 409.000 euro circa. In ogni caso gli interessati possono lanciare le proprie offerte pre-asta nella pagina dedicata di Car&Classic

Un capolavoro di design

Con le sue linee sinuose, la Dino è una delle auto più desiderate della storia. Uno dei capolavori mondiali assoluti del car design. La Dino 246 GTS declina in chiave spider l’omonima coupé. Rispetto ad essa è ancora più bella nello stile, oltre che più versatile, per la possibilità di viaggiare a cielo aperto. Sotto le linee di Pininfarina pulsa un motore V6 da 2.4 litri di cilindrata, che produce 195 cavalli di potenza massima a 7600 giri al minuto. Notevole la vivacità del modello, solo in parte testimoniata dall’accelerazione da 0 a 100 in 7.2 secondi e dalla velocità massima di 235 chilometri.