Anno record per la Zurich. Utile di 4,4 miliardi. Rende il 21%

Il gruppo assicurativo Zurich ha chiuso il 2023 con un utile operativo in crescita del 21%, al record di 7,4 miliardi di dollari, con il rendimento del capitale (Roe) pari al 23,1%, il più alto di sempre. L’utile per azione è in crescita del 12% in dollari. L’utile netto attribuibile agli azionisti è salito del 10% a 4,4 miliardi di dollari. Il cda proporrà all’assemblea degli azionisti un dividendo di 26 franchi per azione, in crescita dell’8%. In più il gruppo punta a varare un programma di riacquisto di azioni proprie fino a 1,1 miliardi di franchi.

Utile operativo

L’utile operativo del ramo Danni è salito del 7% a 3,9 miliardi di dollari, con un aumento del 10% su base omogenea. L’utile operativo del ramo Vita è arrivato a 2,1 miliardi di dollari (+39%), livello record per il gruppo.

Parla Mario Greco

«Nel 2023 abbiamo realizzato rendimenti record, ben al di sopra di tutti gli obiettivi per il periodo 2023-2025, grazie a una crescita particolarmente forte nei rami Danni e Vita. Mi aspetto che questo slancio positivo continui e che si raggiunga una crescita dell’Eps superiore al 10% nel corso del ciclo», ha dichiarato Mario Greco, amministratore delegato del gruppo. Infine, per quanto riguarda il cda, John Rafter è candidato quale nuovo consigliere.