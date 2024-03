Wall Street prepara il maxi-collocamento del social Reddit. A quale prezzo conviene comprare?

L’Ipo dell’anno

L’IPO di Reddit, prevista per domani sta attirando molta attenzione, soprattutto nel settore della tecnologia. Fin dall’inizio dell’anno, circa 30 aziende hanno fatto il loro debutto a Wall Street, ma molti di questi hanno registrato una performance inferiore alle aspettative. In media, il rendimento del prezzo dall’IPO si è ridotto del 8,61%. Tuttavia, ci sono state alcune eccezioni significative. Ad esempio, CG Oncology, Inc. ha registrato un notevole aumento del 102% rispetto al prezzo di IPO, rappresentando un caso di successo. Al contrario, Roma Green Finance Limited ha visto un calo del 73%, evidenziando le sfide che alcune aziende possono incontrare nel mercato pubblico.

Cinque miliardi di valutazione

Come spiega Gabriel Debach, analista di eToro , l’IPO di Reddit è oggetto di grande interesse nel mondo degli investimenti, considerando la sua vasta popolarità e influenza nelle comunità online. Gli investitori sono ansiosi di vedere come verrà valutata l’azienda e quali saranno le prospettive del suo titolo una volta che sarà quotato in borsa.

Tuttavia, Reddit arriva in ritardo rispetto ad altre piattaforme di social media che hanno già avuto successo nelle loro IPO, come Facebook (2012), Twitter (2013), Snap (2017) e Pinterest (2019). Si prevede che l’azienda potrebbe essere valutata almeno 5 miliardi di dollari, con una valutazione che rappresenta un taglio significativo rispetto al round di finanziamento del 2021, che potrebbe essere del 50%.

I fondatori

Reddit è stato fondato nel 2005 da Steve Huffman e Alexis Ohanian. Nel corso degli anni, ha raccolto fondi da una lista impressionante di investitori, tra cui il rinomato fondo di venture capital Andreessen Horowitz, il gigante tecnologico cinese Tencent e persino il famoso rapper Snoop Dogg.

Piattaforma social

Reddit è una piattaforma con una vasta base di utenti attivi mensili, con milioni di persone che accedono regolarmente per condividere contenuti, partecipare a discussioni e interagire con le varie comunità presenti sul sito. La piattaforma è suddivisa in migliaia di subreddit, ciascuno dedicato a un argomento specifico, che spazia dalle notizie agli hobby, dall’intrattenimento alla politica e molto altro ancora.

Queste comunità offrono agli utenti la possibilità di connettersi con altri con interessi simili e di esplorare una vasta gamma di argomenti. Inoltre, Reddit offre abbonamenti premium che forniscono agli utenti vantaggi aggiuntivi, come l’accesso a funzionalità esclusive e la rimozione della pubblicità. Questi abbonamenti sono parte del modello di monetizzazione della piattaforma e contribuiscono alla sua sostenibilità economica. Ecco alcuni numeri chiave che illustrano la portata di Reddit oggi:

Oltre 100.000 comunità attive.

73 milioni di utenti unici attivi al giorno.

267 milioni di utenti unici attivi settimanali.

Utenti vip

Reddit ha reso popolare il formato Ask Me Anything (AMA): Gli AMA di Reddit hanno attirato diversi personaggi pubblici, da Barack Obama a Bill Gates, contribuendo in modo significativo alla popolarità del formato.

Nel 2021, r/WallStreetBets, un subreddit, ha catalizzato uno sconvolgimento del mercato provocando uno short squeeze su titoli come GameStop, infliggendo pesanti perdite agli hedge fund ed evidenziando l’influenza delle comunità online nel plasmare i mercati finanziari.

Le fonti di ricavo

Il potenziale di mercato di Reddit -aggiunge Gabriel Debach- si concentra su tre aree principali: pubblicità, licenze per i dati ed economia degli utenti.

Pubblicità: Reddit ha identificato un vasto mercato potenziale nella pubblicità digitale, escludendo Cina e Russia. La società riporta che entro il 2027 questo mercato potrebbe raggiungere i 1,4 trilioni di dollari a livello globale. Questo include una varietà di formati pubblicitari come desktop e mobile web, display, video e annunci diretti sui social, oltre alla pubblicità di ricerca. Reddit si propone di sfruttare questa opportunità continuando a sviluppare le sue capacità di ricerca per offrire soluzioni pubblicitarie più complete. Licenze per i dati: Reddit ritiene che ci sia un’opportunità emergente nel settore delle licenze per i dati, data l’importanza dei dati della piattaforma nell’analisi dei sentimenti e nell’identificazione delle tendenze. Con la crescita dei modelli linguistici di apprendimento, Reddit potrebbe diventare fondamentale per le organizzazioni che utilizzano i dati, aprendo la strada alla prossima generazione di piattaforme di intelligenza artificiale generative e di modelli linguistici di apprendimento. Economia degli utenti: Reddit riconosce che il commercio è già una parte importante delle comunità online. Vedono un’opportunità nel continuare a sviluppare funzionalità economiche sulla piattaforma, consentendo agli sviluppatori di aggiungere nuove funzionalità alle loro comunità. Questo potrebbe includere scambi informali di beni digitali, servizi e beni fisici. Reddit crede che questo settore possa crescere significativamente nel tempo e che possano generare ricavi in base al volume di commercio che avviene sulla loro piattaforma.

I rischi

Tuttavia, ci sono anche una serie di rischi associati alla sua attività che gli investitori dovrebbero tenere presente. Alcuni di questi rischi includono:

Dipendenza dalla crescita e dall’impegno degli utenti: Se Reddit non riesce ad aumentare o mantenere la sua base di utenti, in particolare i suoi utenti attivi giornalieri (DAUq), o se l’interazione degli utenti diminuisce, potrebbe danneggiare la sua attività, i risultati delle operazioni e le prospettive finanziarie. Sfida nel mantenere il valore dei contenuti: Se i contributi degli utenti su Reddit non sono considerati preziosi o interessanti, potrebbe causare una diminuzione dell’interazione degli utenti e della partecipazione, portando alla perdita di inserzionisti e danneggiando la reputazione e la situazione finanziaria di Reddit. Incertezza nella monetizzazione: Reddit è nelle fasi iniziali della monetizzazione della sua attività, e non vi è alcuna garanzia che sarà in grado di scalare efficacemente la sua attività per una crescita futura. Dipendenza dalla pubblicità: Reddit genera la maggior parte dei suoi ricavi dalla pubblicità. Il mancato attrarre nuovi inserzionisti o la perdita di inserzionisti potrebbe influire negativamente sulla sua attività. Rischi legati alla sicurezza e alla privacy dei dati: Reddit potrebbe essere soggetto a violazioni della sicurezza dei dati o ad attacchi che coinvolgono i suoi sistemi o dati, danneggiando la percezione di sicurezza della piattaforma e portando alla riduzione dell’uso da parte degli utenti e degli inserzionisti. Dipendenza da fattori esterni: Reddit dipende dall’interoperabilità con sistemi operativi, reti e dispositivi esterni, il che rende vulnerabile la sua crescita e interazione degli utenti a modifiche esterne. Complessità normativa: Reddit è soggetto a leggi, regole e regolamenti sempre più complessi in materia di contenuti, protezione dei consumatori, concorrenza e privacy, il mancato rispetto dei quali potrebbe danneggiare la sua attività. Struttura azionaria: La struttura a multi-classe delle azioni di Reddit può concentrare il controllo nelle mani di pochi azionisti chiave, limitando l’influenza degli altri azionisti.

Questi, conclude Gabriel Debach, sono solo alcuni dei rischi che la stesso società riporta, con gli investitori dovrebbero considerare prima di prendere una decisione di investimento nelle azioni di Reddit.