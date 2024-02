Mobile, Fastweb diventa provider di Sky. Servizio al via il 29 febbraio

Prove tecniche di telefonia mobile per Fastweb che, oltre ad avere il suo servizio mobile, si appresta a diventare il provider di Sky. La pay tv controllata dal gigante Usa Comcast infatti, dopo aver esordito nel mercato della telefonia fissa con l’Offerta Sky wifi (29,90 euro al mese quindi allineata con quella dei competitor) ora punta a quella mobile che sarà possibile attivare dal prossimo 29 febbraio.

L’ad di Sky, Andrea Duilio, evidentemente non è superstizioso. L’offerta, di cui non si conosce ancora le tariffe, si chiama Sky Mobile Powered by Fastweb. Nel senso che userà la rete 4G che Fastweb impiega per i suoi utenti mobili per la quale ha un contratto di roaming con Wind Tre per la rete 4G. Nel frattempo sta però anche realizzando una sua rete proprietaria con le frequenze 5G che ha acquisito da Tiscali che sarà ultima nel 2025 quando raggiungerà il 90% della popolazione. Da sottolineare che, nel caso ci fosse un’intesa per rilevare le attività italiane di Vodafone, Fastweb diventerà un operatore fisso e mobile verticalmente integrato al posto di Telecom che si sta apprestando a vendere la sua rete di telefonia fissa.

Il 28 febbraio si conosceranno le offerte e il testimonial

Le soluzioni offerte saranno rese note il 28 febbraio quando partirà anche la campagna stampa capitanata da, promette il comunicato, un testimonial molto famoso. Saranno tutte con minuti illimitati e la possibilità di scegliere tra diversi pacchetti di giga. Sky, che per il fisso opera su rete di Open Fiber e Fastweb con un backbone proprietario, punta dunque a diventare un cosiddetto operatore “triple play” offrendo intrattenimento e anche telefonia fissa e mobile.