Ci sono sei Alfa 1900 Cs Supergioiello al mondo e una va in asta

Arriva in asta una pietra miliare nella storia dell’automobile. Si tratta di una Alfa Romeo 1900 C Sprint Ghia “Supergioiello”. Un coupé raro e dal notevole valore collezionistico in particolare in questa ristretta serie denominata Supergioiello, una linea di stile esclusiva con cui, a partire dal 1949, l’atelier ha impreziosito autotelai di diverse marche. Sull’Alfa sono state solo 6 le carrozzerie montate, di cui oggi se ne conoscono soltanto quattro esistenti al mondo.

Quando l’auto italiana era il top nel mondo

Prima Alfa Romeo a scocca portante, la 1900 è stata prodotta dal 1950 al 1959 nella prima catena di montaggio realizzata dal Casa milanese. Il motore, non più a 6 e 8 cilindri come per i modelli precedenti ma con un frazionamento a 4 cilindri, sempre con testata in lega leggera, due alberi a camme in testa e camere di scoppio emisferiche, l’ha resa vincente anche in gara. La versione C Sprint è stata prodotta con carrozzeria Coupé e Cabriolet già dal 1951 ed era rivolta ad una clientela più sportiva ed esigente dell’Alfa Romeo, abituata a guidare fuoriserie con un alto livello di artigianalità e rifinite secondo le proprie preferenze.

L’asta dal 17 settembre

L’asta su carandclassic.it è in programma dal 17 al 24 settembre; nel frattempo è già possibile visionare la vettura attraverso l’ampia documentazione fotografica e la dettagliata descrizione sul sito. Fondata nel 2005 a Londra, Car & Classic rappresenta ormai un metodo consolidato per le compravendite di veicoli d’epoca in molti paesi d’Europa e del mondo. Sono 4 milioni gli utenti che vi si affidano ogni mese e, con una scelta di oltre 36mila auto, moto e veicoli commerciali d’antan, la piattaforma è ormai anche il sito con il maggior numero di mezzi storici in vendita nella Penisola.