Xiaomi, dagli smartphone all'auto elettrica come la Porsche

Xiaomi “copia” la Porsche Taycan e presenta il primo modello di auto elettrica, una berlina sportiva denominata Su7. La casa cinese non è il primo produttore di smartphone a lanciarsi nel mercato delle auto elettriche, dato che accarezzano il sogno anche Apple e Huawei, ma è il primo marchio a presentare una vettura “fisica” che sarà lanciata in Cina già a metà del prossimo anno. E mentre gli smartphone Xiaomi sono di fascia medio-bassa, per la vettura la società cinese punta in alto con un prodotto che potrebbe sfiorare e oltrepassare nel prezzo, non ancora comunicato, i 100mila euro. Insomma Apple, che indubbiamente produce gli smartphone più costosi del mercato e ha fatto di questa caratteristica il suo successo, ha fatto scuola.

Il produttore cinese punta a diventare la Apple delle auto elettriche

E dunque la Xiaomi Su7 punta a far concorrenza ai top player del mercato auto: oltre a Porsche, Tesla e Mercedes. Non a caso la vettura è realizzata su una nuova architettura per auto elettriche sviluppata internamente dal costruttore cinese, chiamata Modena, in evidente omaggio alla Ferrari. Dotata di tecnologia a 800 Volt, permette di ricaricare 220 chilometri in cinque minuti, e 390 in 10 minuti, facendo meglio (almeno sulla carta) delle più blasonate rivali. La batteria, alloggiata all’interno del pianale, è prodotta dalla Catl e ha una capacità di 101 Kw, per un’autonomia di ben 800 chilometri.

Investimento da 10 miliardi di dollari

Ci sarà anche un’altra versione detta base con 668 chilometri di autonomia. Xiaomi ha investito su questo progetto circa 10 miliardi di dollari e quindi l’ad del marchio, Lei Jun, ha sottolineato che il progetto Su7 “dev’essere un successo”. Per ora solo tre colori molto “porschesky”: Aqua Blue, Verdant Green e Mineral Gray tutte con smartphone e Smartwatch disponibili nelle stesse colorazioni.

Massima integrazione interattiva con il sistema operativo degli smartphone

La vettura sarà dotata del sistema operativo HyperOS, per offrire, dice il comunicato, “un’esperienza interattiva del tutto analoga a quella di uno smartphone”. La proposta è di una completa integrazione con l’ecosistema di prodotti Xiaomi, dallo smartphone agli elettrodomestici ai condizionatori. Sul cruscotto svetta lo schermo da 16,1 pollici dell’infotainment dove sono presenti anche i comandi per la temperatura, l’apertura dello spoiler e l’altezza da terra delle sospensioni ad aria.