Borsa di Milano e quotazioni. Aggiornamento del 30 novembre 2023

Piazza Affari e il Suo Trend Rialzista

La Borsa di Milano continua a mostrare robustezza nel suo trend rialzista. In apertura di seduta, l’Indice Ftse Mib (FTSEMIB.MI) registra una crescita dello 0,3%, toccando nuovi massimi storici mai visti dal 2008. Questo incremento riflette un ottimismo persistente tra gli investitori riguardo le prospettive economiche italiane.

Titoli di Piazza Affari in Evidenza

Tra i titoli quotati in Piazza Affari, Leonardo (LDO.MI) guida la crescita con un impressionante +2,5%. Anche Eni (ENI.MI) si distingue con un incremento dello 0,5%, grazie alle dichiarazioni del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti sulla possibile riduzione della partecipazione statale in Eni. MFE (MFEB.MI) riporta una crescita pubblicitaria rilevante in Italia, segno di un settore in forte ripresa. Enel (ENEL.MI), con un aumento dello 0,5%, è vicina alla cessione di una parte significativa di 3Sun, con potenziali acquirenti come Nextenergy e Ikea. Intesa Sanpaolo (ISP.MI) e Unicredit (UCG.MI) affrontano sfide e opportunità diverse, rispecchiando la complessità del settore bancario in questo periodo. Infine, Webuild (WBD.MI) e Campari (CPR.MI) mostrano dinamiche positive, rispettivamente nel settore delle infrastrutture e delle bevande.

Mercati Europei: Crescita e Indici

In Europa, il DAX di Francoforte e l’EuroStoxx50 salgono entrambi dello 0,2%. Questa crescita è sostenuta da un aumento inaspettato nelle vendite al dettaglio in Germania e da un rallentamento dell’inflazione nell’Eurozona, segno che le pressioni inflazionistiche potrebbero iniziare a cedere.

Economia Eurozona: Inflazione e Disoccupazione

I prezzi al consumo di novembre mostrano un incremento annuale inferiore alle attese, indicando il ritmo più lento di inflazione da luglio 2021. Parallelamente, il tasso di disoccupazione rimane stabile al 6,50%, offrendo un segnale di stabilità nel mercato del lavoro.

Attese Macroeconomiche dagli USA

Gli Stati Uniti si preparano a rivelare dati macroeconomici chiave, che includono nuove richieste di sussidi di disoccupazione e l’indice PCE ‘core’. Questi dati saranno fondamentali per comprendere meglio la direzione dell’economia americana in un momento di incertezza globale.

Andamento a Wall Street

A Wall Street, il S&P500 (SP500) mostra variazioni minime, riflettendo un mercato in attesa di nuovi catalizzatori. Questo segue il rilascio del “Beige Book” della Federal Reserve, che ha evidenziato un rallentamento nella spesa dei consumatori americani.

Variabili Macro e Finanziarie Globali

Il Treasury Note a dieci anni (ZN) raggiunge nuovi minimi di medio periodo, mentre i Bund decennali (FGBL) e i BTP decennali (FBTP) mostrano variazioni significative. Le parole del neo-governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, forniscono spunti importanti sulla politica monetaria futura della BCE.

Valute, Metalli Preziosi e Petrolio

L’euro (EURUSD) subisce un calo leggero, l’oro (GC) rimane stabile, e il petrolio WTI (CL) cresce in concomitanza con la riunione dell’Opec+.

Il Mercato delle Criptovalute

Nel mercato delle criptovalute, Bitcoin si avvicina alla soglia dei 38.000 dollari, segno di un interesse rinnovato nel settore.