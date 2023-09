Piazza Affari fiacca, tonfo di Monte dei Paschi

Piazza Affari chiude in parità

Chiude in parità Piazza Affari (Ftse Mib -0,01%), dopo una seduta che ha visto gli indici del listino milanese in buon rialzo fino alle battute finali. In territorio negativo le altre piazze europee, con Parigi in calo dello 0,29% e Francoforte che cede lo 0,19%. Debole a metà mattinata anche Wall Street, dove però il Dow Jones resta in territorio positivo.

Tra titoli del listino milanese spicca il calo di Monte dei Paschi. Nel fine settimana sono emerse divisioni nel governo sulla possibilità di vendere a breve, almeno in parte, la partecipazione del Tesoro nella banca senese. Il titolo mette a segno la peggiore performance del listino principale e chiude in calo del 3,67% a 2,442 euro per azione. Tra i bancari debole anche Banco Bpm, che cede l’1,24%.

Gli acquisti continuano a premiare Tim. Il gruppo delle tlc ritorna sopra la soglia dei 30 centesimi per azione con un progresso del 3,46%. In deciso rialzo anche Finecobank, che guadagna il 2,07%.

Rialza la testa lo spread, a 171 punti base.