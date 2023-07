La Fed gela le Borse Giù Piazza Affari Tonfo di Hong Kong

In giugno, l’economia degli Stati Uniti dovrebbe aver creato 225.000 nuovi posti di lavoro, la disoccupazione dovrebbe essere scesa leggermente al 3,6%. Sono queste le aspettative del consensus. “Qualunque sarà il loro valore, il quadro generale è di rallentamento”, afferma in una nota Steven Bell, Chief Economist EMEA di Columbia Threadneedle Investments. La recessione sta per arrivare negli Stati Uniti anche perché, secondo l’economista, “il sostegno alla spesa dei consumatori derivante da tutta la liquidità accumulata durante la pandemia – i cosiddetti “salvadanai da Covid” – si sono esauriti”. La Federal Reserve dovrebbe prenderne atto, decretando nel corso di questa seconda parte dell’anno uno stop al rialzo dei tassi. Per quanto riguarda il 2024, “prima del crollo della Silicon Valley Bank a marzo, il mercato prevedeva che il tasso sui Fed funds avrebbe chiuso il 2024 al 4,25%; quest’ultimo è poi sceso precipitosamente al 2,8%, ma da allora si è riportato sopra il 4%” aggiunge Bell. L’economista conclude affermando che i tassi statunitensi l’anno prossimo saranno inferiori alle aspettative del mercato, “certamente più bassi di quanto la Fed ci faccia credere”.

Il dollaro si sta leggermente apprezzando su euro, stamattina il cross è a 1,084. Invariato l’oro. Petrolio Brent in lieve calo a 76,5 dollari il barile.